Об этом сообщает американский телеканал CNN, а также российские СМИ.
Ил-80 – российский воздушный командный пункт, разработанный ОКБ им. Ильюшина. Как сообщало российское агентство “Интерфакс”, это один из наиболее засекреченных самолетов минобороны РФ.
В СМИ эти “воздушные командные пункты” назвали “самолетами судного дня”. Их планировалось задействовать в случае ядерной войны (если наземные структуры управления будут уничтожены).
Российские СМИ писали, что такие самолеты могут взлетать с любого гражданского или военного аэродрома. У каждого самолета есть мощный двигатель, современные средства связи и система жизнеобеспечения, позволяющая оставаться в воздухе несколько дней. Кроме лобового стекла кабины пилотов, у самолета нет иллюминаторов, поэтому находящиеся на борту не будут ослеплены ядерным взрывом. В хвостовой части находится антенна для связи с подводными лодками.
Как отмечает CNN, Ил-80 предназначен для перевозки высокопоставленных должностных лиц РФ, в том числе президента России Владимира Путина, в случае ядерной атаки.
Всего в РФ было произведено четыре самолета Ил-80.
Самолет обокрали на аэродроме “Таганрог-Южный”, где он находился в рамках плановых работ по модернизации. Был вскрыт грузовой люк, и воры вынесли из самолета около 39 блоков и пять плат радиостанций.
Кражу выявили только во время осмотра самолета на аэродроме. 4 декабря по данному факту в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.
Об инциденте российские СМИ начали сообщать 7 декабря.
Агентству “Интерфакс” в ГУ МВД России сообщили, что из самолета было похищено имущество на сумму более миллиона рублей.
СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщали, что полицейские уже сняли с поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства отпечатки пальцев воров. Также в отсеках нашли отпечатки их обуви.
Однако пока что о задержании подозреваемых не сообщается, как и о том, установлены ли их личности.
Как пишет CNN, на месте инцидента были усилены меры безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе телефонной конференции с журналистами охарактеризовал инцидент как “чрезвычайную ситуацию”.
“Конечно, будет расследование, и будут приняты меры, чтобы этого больше не повторилось”, – заявил он.
Песков не уточнил, кто отвечает за безопасность самолета.
По данным CNN, наиболее известными моделями подобных специализированных самолетов являются американские Boeing E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.
- Ранее космическое управление Великобритании и космическое командование США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия.