В России неизвестные обокрали сверхсекретный военный самолет Ил-80, который называют "самолетом судного дня", либо же "воздушным командным пунктом".

Об этом сообщает американский телеканал CNN, а также российские СМИ.

Ил-80 – российский воздушный командный пункт, разработанный ОКБ им. Ильюшина. Как сообщало российское агентство “Интерфакс”, это один из наиболее засекреченных самолетов минобороны РФ.

В СМИ эти “воздушные командные пункты” назвали “самолетами судного дня”. Их планировалось задействовать в случае ядерной войны (если наземные структуры управления будут уничтожены).

Российские СМИ писали, что такие самолеты могут взлетать с любого гражданского или военного аэродрома. У каждого самолета есть мощный двигатель, современные средства связи и система жизнеобеспечения, позволяющая оставаться в воздухе несколько дней. Кроме лобового стекла кабины пилотов, у самолета нет иллюминаторов, поэтому находящиеся на борту не будут ослеплены ядерным взрывом. В хвостовой части находится антенна для связи с подводными лодками.

Как отмечает CNN, Ил-80 предназначен для перевозки высокопоставленных должностных лиц РФ, в том числе президента России Владимира Путина, в случае ядерной атаки.

Всего в РФ было произведено четыре самолета Ил-80.

Самолет обокрали на аэродроме “Таганрог-Южный”, где он находился в рамках плановых работ по модернизации. Был вскрыт грузовой люк, и воры вынесли из самолета около 39 блоков и пять плат радиостанций.

Кражу выявили только во время осмотра самолета на аэродроме. 4 декабря по данному факту в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.

Об инциденте российские СМИ начали сообщать 7 декабря.

Агентству “Интерфакс” в ГУ МВД России сообщили, что из самолета было похищено имущество на сумму более миллиона рублей.

СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщали, что полицейские уже сняли с поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства отпечатки пальцев воров. Также в отсеках нашли отпечатки их обуви.

Однако пока что о задержании подозреваемых не сообщается, как и о том, установлены ли их личности.

Как пишет CNN, на месте инцидента были усилены меры безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе телефонной конференции с журналистами охарактеризовал инцидент как “чрезвычайную ситуацию”.

“Конечно, будет расследование, и будут приняты меры, чтобы этого больше не повторилось”, – заявил он.

Песков не уточнил, кто отвечает за безопасность самолета.

По данным CNN, наиболее известными моделями подобных специализированных самолетов являются американские Boeing E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.