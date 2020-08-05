В районе военных учений в Еврейской автономной области России обрушился железнодорожный мост, есть пострадавшие.

Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на собственные источники.

“Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет”, – рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что пострадавшие госпитализированы.

По словам первого заместителя председателя Смидовичского района Бориса Королева, военные никого не пропускают на место происшествия.

“Разбираются самостоятельно, поскольку не наша сооружение, они сводили понтонный мост. Мы выделили быструю и пожарную машину”, – сказал он.

Позже в пресс-службе Восточного военного округа заявили, что во время учений по установке мостовой переправы произошло “самопроизвольное складывание одной из опор”.

По информации военных, в результате инцидента пострадали двое военных, а сам мост рухнул в Хабаровском крае.