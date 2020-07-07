Об этом сообщает “Медуза”.

На данный момент в доме Сафронова проводят обыск.

По данным издания, задержание Сафронова, вероятно, связано с его журналистской деятельностью. Источник российского “Интерфакса” сообщил, что у Сафронова в “Роскосмосе” нет допуска к гостайне. Другой собеседник агентства допустил, что “скорее всего, задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества”. По его словам, больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, “однако речь об уголовном деле тогда не шла”.

Отмечается, что Сафронова могли задержать из-за статьи “Коммерсанта” о поставках российских истребителей Су-35 в Египет, которую написали он и Александра Джорджевич. Материал вышел 18 марта 2019 года, но спустя некоторое время был удален. В июне стало известно, что “Коммерсант” решили привлечь к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, однако суд не стал рассматривать это дело. При этом Сафронова несколько раз опрашивали в ФСБ, в том числе в связи с заметкой о поставках истребителей в Египет.

В то же время, гендиректор и главный редактор “Коммерсанта” Владимир Желонкин сказал, что к изданию в последнее время не было претензий из-за этой заметки. В самом издании проверок нет.

⚡️Советника главы “Роскосмоса” только что задержали в Москве. Возможно, речь идёт о статье “Государственная измена” pic.twitter.com/MXHdj0aPta — lifenews_ru (@lifenews_ru) July 7, 2020

По данным “Медузы”, Иван Сафронов работал в деловых СМИ около 10 лет, он писал о военно-промышленном комплексе. Его уволили из “Коммерсанта” в мае 2019 года из-за материала о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Тогда в знак протеста из газеты уволился весь отдел политики. В 2019-2020 годах Сафронов был специальным корреспондентом “Ведомостей”. Он ушел из газеты после того, как главным редактором издания стал Андрей Шмаров. А в мае 2020 года Сафронов стал советником главы “Роскосмоса” по информационной политике.

Отец Ивана Сафронова, Иван Сафронов-старший, также работал в “Коммерсанте”, где писал об армии и флоте. Он погиб в марте 2007 года, выпав из окна дома. Перед смертью журналист готовил публикацию о поставках истребителей Су-30 в Сирию и зенитных ракетных комплексов С-300В в Иран, что могло вызвать крупный скандал.