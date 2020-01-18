Украинскому журналисту, корреспонденту издания "Крым.Реалии" Тарасу Ибрагимову, который регулярно освещал судебные процессы над крымско-татарскими активистами, обыски и аресты в аннексирована Крыму запретили въезд на полуостров до 2054 года.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“До 2054 ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупирован Крым. “Вы же догадываетесь почему?”, – спрашивает меня пограничник ФСБ. – Я знаю. “Ну и почему?”. Личная неприязнь”. Спасибо всем, кто был эти 4 года рядом. … Все будет хорошо, но немного по-другому”, – написал Ибрагимов.

Он отметил, что связывает такое решение оккупантов с профессиональной деятельностью.