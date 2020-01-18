Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“До 2054 ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупирован Крым. “Вы же догадываетесь почему?”, – спрашивает меня пограничник ФСБ. – Я знаю. “Ну и почему?”. Личная неприязнь”. Спасибо всем, кто был эти 4 года рядом. … Все будет хорошо, но немного по-другому”, – написал Ибрагимов.
Он отметил, что связывает такое решение оккупантов с профессиональной деятельностью.
- Российскому блогеру Александре Митрошиной, во время приезда которой в Киев полиция задержала активистов, запрещен въезд в Украину на три года.