В городе Эванстон (пригород Чикаго, штат Иллинойс) местные власти приняли решение выплатить репарации, то есть компенсации, афро-американскому населению за то, что их предки пережили рабство и расизм. Речь идет о сумме в 25 тысяч долларов на человека.

Об этом сообщает ВВС.

Это первый случай в истории США.

На первом этапе в городе собираются распределить 400 тысяч долларов. Выплаты полагаются семьям, чьи предки жили в городе в период с 1919-го по 1969 год и пострадали от дискриминации.

16% жителей города – темнокожие.

25 тысяч долларов можно будет потратить на ремонт жилья или на первый взнос за недвижимость.

Планируется, что за 10 лет город выплатит 10 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден выразил поддержку созданию федеральной комиссии по изучению репараций темнокожих.

На сегодняшний день аналогичные законопроекты рассматривают в штате Калифорния.