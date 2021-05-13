Про це повідомив губернатор штату Майк ДеВайн.

“26 травня ми оголосимо переможця окремого розіграшу для дорослих, які отримали хоча б першу дозу вакцини”, – зазначив він.

За словами ДеВайна, оголошення переможця буде відбуватиметься щосереди протягом п’яти тижнів, і переможець буде отримувати $1 млн.

Він також додав, що список імен для розіграшу буде взято із загальнодоступної бази даних державного секретаря штату Огайо про реєстрацію виборців. Крім того, влада штату також створить вебсторінку для реєстрації на участь у розіграші для тих, кого немає в цій базі даних.

ДеВайн зазначив, що кошти для винагороди і на витрати на проведення розіграшу будуть виділені з існуючих федеральних фондів допомоги боротьби з COVID-19. При цьому, він не уточнив, на що спочатку були виділені ці кошти.