Швейцарская фармацевтическая компания Roche в конце сентября запустит тест, который обнаружит COVID -19 за 15 минут.

Об этом сообщает Medical Press.

Ожидается, что новый тест быстро и с высоким показателем надежности идентифицирует SARS-CoV-2.

“На момент запуска будет доступно 40 млн быстрых тестов SARS-CoV-2 в месяц”, — сообщили в компании.

Первое время тест будет доступен только жителям стран, которые признают знак СЕ (Европейская сертификация), но после компания планирует получить одобрение и Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В августе Roche объединилась с Regeneron для увеличения поставок препарата американской фирмы REGN-COV2. Компании будут разрабатывать, производить и распространять исследуемую комбинацию двух противовирусных антител.

В Roche также заявили, что продукт может предоставить вариант лечения для людей, уже испытывающих симптомы коронавируса и предотвратить заражение людей, которые контактировали с носителями вируса.