Об этом сообщает Medical Press.
Ожидается, что новый тест быстро и с высоким показателем надежности идентифицирует SARS-CoV-2.
“На момент запуска будет доступно 40 млн быстрых тестов SARS-CoV-2 в месяц”, — сообщили в компании.
Первое время тест будет доступен только жителям стран, которые признают знак СЕ (Европейская сертификация), но после компания планирует получить одобрение и Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
В августе Roche объединилась с Regeneron для увеличения поставок препарата американской фирмы REGN-COV2. Компании будут разрабатывать, производить и распространять исследуемую комбинацию двух противовирусных антител.
В Roche также заявили, что продукт может предоставить вариант лечения для людей, уже испытывающих симптомы коронавируса и предотвратить заражение людей, которые контактировали с носителями вируса.
- Ранее сообщалось, что в бердянской лаборатории впервые сделали ПЦР-тест на коронавирус по методике картриджной ПЦР-технологии.