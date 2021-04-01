Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Власти города приняли решение расширить использование федеральной программы, направленной на предоставление помощи бездомным. Так, тех, кому сделали первую дозу вакцины от коронавируса, селят в один из двух отелей в центре города. На это выделили 12 миллионов долларов.
По мнению защитников бездомных, это “хорошее вложение”. Они считают, что таким образом налогоплательщики напрямую участвуют в сдерживании распространения коронавируса.
В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) заявили, что возместят городам большую часть стоимости размещения бездомных в гостиничных номерах с начала пандемии. При президенте Трампе местным бюджетам возмещали до 75%, а пребывание в отелях было ограничено 30 днями. Президент Джо Байден увеличил возмещение FEMA до 100% и гарантировал деньги до 30 сентября.
Чтобы получить вакцину и право жить в отеле, бездомным должно быть не меньше 65 лет. Также, у них должны быть какие-то сопутствующие заболевания. В противном случае – они должны жить в приюте. На территории парков есть много палаток, где бездомные могут жить.
Количество бездомных в Сиэтле самое высокое по США – около 6,2%.
- По состоянию на 27 марта, 35% американских граждан, около 120 миллионов человек, уже получили первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19.