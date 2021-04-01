В Сиэтле (штат Вашингтон) бездомным делают первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19, после чего селят в отель, пока не будет сделана вторая прививка.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Власти города приняли решение расширить использование федеральной программы, направленной на предоставление помощи бездомным. Так, тех, кому сделали первую дозу вакцины от коронавируса, селят в один из двух отелей в центре города. На это выделили 12 миллионов долларов.

По мнению защитников бездомных, это “хорошее вложение”. Они считают, что таким образом налогоплательщики напрямую участвуют в сдерживании распространения коронавируса.

В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) заявили, что возместят городам большую часть стоимости размещения бездомных в гостиничных номерах с начала пандемии. При президенте Трампе местным бюджетам возмещали до 75%, а пребывание в отелях было ограничено 30 днями. Президент Джо Байден увеличил возмещение FEMA до 100% и гарантировал деньги до 30 сентября.

Чтобы получить вакцину и право жить в отеле, бездомным должно быть не меньше 65 лет. Также, у них должны быть какие-то сопутствующие заболевания. В противном случае – они должны жить в приюте. На территории парков есть много палаток, где бездомные могут жить.

Количество бездомных в Сиэтле самое высокое по США – около 6,2%.