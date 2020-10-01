Об этом сообщает Северодонецка военно-гражданская администрация.
Напомним, в Луганской области сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, спасатели эвакуируют людей из ближайших населенных пунктов.
Как сообщают спасатели, пожар дошел до окраин Северодонецка. Жителей сел Боровское и Вороново эвакуируют в школы. Оборудованы школы № 8 и №17. Также подготовлены школы №20, №16 и №18.
Для оказания помощи сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.
Для всех пострадавших и всех желающих оказать помощь в ликвидации последствий пожаров круглосуточно работает штаб по телефону: 095-910-19-20.
- Ранее в Константиновке Донецкой области вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов, на ликвидацию пожара направили спасателей 16 отрядов ГСЧС Украины.