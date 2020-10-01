В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров в Луганской области, принято решение приостановить учебный процесс в Северодонецке. В четверг, 1 октября, отменяются занятия в школах города.

Об этом сообщает Северодонецка военно-гражданская администрация.

Напомним, в Луганской области сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, спасатели эвакуируют людей из ближайших населенных пунктов.

Как сообщают спасатели, пожар дошел до окраин Северодонецка. Жителей сел Боровское и Вороново эвакуируют в школы. Оборудованы школы № 8 и №17. Также подготовлены школы №20, №16 и №18.

Для оказания помощи сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.

Для всех пострадавших и всех желающих оказать помощь в ликвидации последствий пожаров круглосуточно работает штаб по телефону: 095-910-19-20.