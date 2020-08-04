Об этом сообщает местное издание The Straits Times.
Правило начнет действовать с 11 августа.
Те, кто приедут в страну с любой целью, подпишут документ о том, что обязуются носить трекеры на протяжении первых двух недель. Трекеры обязаны носить все – будь то туристы, иностранцы или граждане Сингапура.
От такого обязательства освобождены только дети в возрасте до 12 лет.
Власти рассчитывают, что с помощью трекеров смогут контролировать тех, кто проходит карантин, поскольку ограничения на поездки постепенно снимаются. Устройства будут выдавать на контрольно-пропускных пунктах.
Как только человек доберется до места, где будет проходить 14-дневную изоляцию, нужно будет активировать трекер. Для определения локации используются сигналы GPS, 4G или Bluetooth. В течение двух недель на него будут приходить уведомления. От изолированных граждан будут требовать записать текстовое, голосовое или видеосообщение.
За попытку покинуть место изоляции или взломать трекер предусмотрено наказание в виде штрафа до 10 тысяч долларов или тюремное заключение на срок до полугода. Для иностранцев могут сократить сроки действия видов на жительство.
После прохождения изоляции устройство следует отключить и выбросить или вернуть в соответствии с инструкциями
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