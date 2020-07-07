Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Сейчас Украина действительно не соответствует критериям, которые определены Евросоюзом для того, чтобы государство попадало в условный “зеленый” список… Но даже из этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза, даже несмотря на имеющийся запрет”, – отметил Кулеба.
Это следующие категории граждан:
• сотрудники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь;
• пограничники;
• перевозчики товаров и другие представители транспортных служб (прежде всего речь идет о водителях грузовиков);
• дипломаты, сотрудники полиции при исполнении обязанностей, службы гражданской защиты и представители международных организаций, международных контингентов;
• лица, следующие транзитом;
• лица, которые едут не с туристической целью, по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес (изначально в МИД ошибочно указали “с туристической целью”);
• лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства (эти обстоятельства могут по-разному толковаться в разных странах).
(На видео – с 2:55)
В пресс-службе МИД уточнили, что в страны ЕС имеют право на въезд такие категории граждан: с целью обучения; моряки, которые направляются на корабль; граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом, высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом; члены семей граждан ЕС; те, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонные работники; дипломаты.
- Граждане Украины по состоянию на сегодняшний день могут въехать в 23 страны. Данный перечень включает и те государства, куда необходима виза. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея.
- Ранее сообщалось, что в аэропорту Афин задержали украинцев, которые прилетели в Грецию из Киева. Причина задержания – запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран. 5 июля консул Украины в Греции прибыл в полицейский участок, где содержатся задержанные украинцы. Гражданам Украины доставили питьевую воду и средства личной гигиены.