Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Сейчас Украина действительно не соответствует критериям, которые определены Евросоюзом для того, чтобы государство попадало в условный “зеленый” список… Но даже из этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза, даже несмотря на имеющийся запрет”, – отметил Кулеба.

Это следующие категории граждан:

• сотрудники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь;

• пограничники;

• перевозчики товаров и другие представители транспортных служб (прежде всего речь идет о водителях грузовиков);

• дипломаты, сотрудники полиции при исполнении обязанностей, службы гражданской защиты и представители международных организаций, международных контингентов;

• лица, следующие транзитом;

• лица, которые едут не с туристической целью, по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес (изначально в МИД ошибочно указали “с туристической целью”);

• лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства (эти обстоятельства могут по-разному толковаться в разных странах).

(На видео – с 2:55)

В пресс-службе МИД уточнили, что в страны ЕС имеют право на въезд такие категории граждан: с целью обучения; моряки, которые направляются на корабль; граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом, высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом; члены семей граждан ЕС; те, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонные работники; дипломаты.