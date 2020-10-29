Власти Словакии проводят массовое тестирование населения. В связи с этим, до 8 ноября выходить на улицу смогут только те, у кого уже есть отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом заявил премьер-министр Игорь Матович, сообщает местное издание Aktuality.

Массовое тестирование уже стартовало. Те граждане, которые получат на выходных отрицательные результаты теста, смогут жить относительно свободно. В частности, им разрешат выходить на улицу.

“Они смогут сходить в магазин или купить обувь, продовольственные товары. В отличие от тех людей, которые решили не проходить тест”, – пояснил Матович.

Те граждане, которые отказались проходить тестирование или еще не получили результат тестирования, смогут только ездит на похороны, свадьбы, крещения или ухаживать за близким человеком. Также они имеют право покупать продукты или лекарства.

Обязательное тестирование на коронавирус должны пройти все жители страны старше 10 лет.

На прошлых выходных власти провели тестирование в четырех округах, в качестве пилотного проекта.

По состоянию на понедельник в стране с населением 5,5 миллиона человек было зарегистрировано 45 155 случаев заболевания коронавирусом, 165 человек умерли.