Об этом сообщает информагентство “Интерфакс-Украина”.

“Здесь будут и депутаты работать, и их помощники. Здесь можно проводить деловые встречи”, – рассказала Кравчук.

В частности, хаб находится в конгрессно-выставочном центре “Парковый”, недалеко от правительственного квартала в Киеве.

В помещении есть интернет, рабочие места, которые можно использовать для деловых переговоров, так как они разделены стильными перегородками. Помещение хаба – просторное, с панорамными окнами на Днепр.

По словам Кравчук, в хабе возможно введут постоянную аккредитацию журналистов.

Кроме того, она показала “образовательный центр”, который представляет из себя просторный зал, приблизительно на 100 -120 мест, в котором размещен большой монитор и необходимая аппаратура для проведения тренингов. По словам заместителя главы фракции, именно здесь будут проходить обучение представителей объединенных территориальных громад (ОТГ). Она также добавила, что сегодня здесь начинается двухдневный тренинг для глав ОТГ и депутатов местных советов по децентрализации.