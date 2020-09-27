В партии "Слуга народа" отреагировали на заявление народного депутата Николая Галушко о том, что все места в их списке в округе №97 в Киевской области проданы.

Такое сообщение появилось на странице политсилы в Facebook.

“26 сентября упомянутый депутат опубликовал в соцсети видеообращение к президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке “Слуги Народа” на округе №97 в Киевской области якобы проданы. Это очень серьезные обвинения, поскольку “договорняки” и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки”, – говорится в сообщении.

При этом в партии заявили, что проверят и информацию от народного депутата от “Слуги народа” Александра Дубинского, который сообщил о встрече Галушко с оппонентами партии на округе №97 и намерении включить их людей в список на местных выборах.

Также в политсиле добавили, что когда от депутата поступит официальное письменное заявление о выходе из партии, руководящие органы рассмотрят его в соответствующем устава порядке. Там подчеркнули, что о выходе Галушко из фракции “Слуга Народа” в парламенте речь не идет.