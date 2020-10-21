Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления, которым предусматривается отмена повторного голосования на местных выборах из-за эпидемии COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на портале Верховной Рады.

Так, проектом постановления №4234 предлагается внести изменения в постановление Верховной Рады Украины “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”.

Автор проекта постановления в Facebook написала следующее:

“Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!”

По ее словам, основной целью этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.

Проект постановления Верховной Рады Украины №4234 предлагает отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского головы.