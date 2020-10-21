Об этом свидетельствуют данные на портале Верховной Рады.
Так, проектом постановления №4234 предлагается внести изменения в постановление Верховной Рады Украины “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”.
Автор проекта постановления в Facebook написала следующее:
“Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!”
По ее словам, основной целью этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.
Проект постановления Верховной Рады Украины №4234 предлагает отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского головы.
- Ранее Центральная избирательная комиссия согласовала порядок голосования на местных выборах в Украине больным коронавирусом и людям с симптомами гриппа. В обоих случаях украинцы смогут принять участие в голосовании.