Президент Украины Владимир Зеленский начал выходить из "теплой ванны", в которую он был сознательно кем-то погружен.

Об этом депутат Верховной Рады от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая рассказала в интервью интернет-изданию “Цензор.net”.

По ее словам, большинство депутатов партии видит живьем, в основном, когда он приезжает на собрание фракции. При этом около 10-20 депутатов с ним постоянно общаются.

“Основная масса – да. При этом есть ряд депутатов, порядка 10-20 человек, с ним постоянно общаются. Это те депутаты, которые принимают стратегические решения по вопросам законодательства”, – сообщила она.

В то же время Богуцкая отметила, что за полтора года Владимир Зеленский вырос как политик.

Нардеп подчеркнула, что президент Зеленский начал выходить “из этой теплой ванны, с этой капсулы, в которую он был погружен”.

“И, на мой взгляд, в эту теплую ванну он был сознательно погружен кем-то”, – добавила “слуга народа”.