У французских спортсменов, которые участвовали во Всемирных военных играх в Ухане в октябре 2019 года, наблюдались симптомы коронавируса.

Об этом сообщает французский канал BFM TV.

На соревнованиях присутствовало около 10 000 спортсменов, 402 из которых были французами.

Один из них на условиях анонимности рассказал изданию, что по возвращению на родину, как и несколько его коллег, заболел.

У него была лихорадка и боль, из-за которой он спал в течение трех дней. Тогда он подумал, что просто простудился.

Но ситуация изменилась несколько недель спустя, когда Китай сообщил о коронавирусе. Спортсмены начали задаваться вопросом, не были ли они ним заражены. Но ни одного из них не тестировали на COVID-19. Поэтому невозможно утверждать, что кто-то из них заразился еще в октябре.