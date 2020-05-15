В США 108-летняя женщина, пережившая «испанку», победила коронавирус

В американском штате Нью-Джерси 108-летняя Сильвия Голдшолл, пережившая испанский грипп в 1918 году, победила коронавирус.

Об этом пишет CNN.

Коронавирус у женщины, которая живет в доме престарелых в Аллендейле, подтвердили в прошлом месяце. Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи на пресс-конференции заявил, что Голдшолл полностью выздоровела от COVID-19.

“Потрясающая жизнь, потрясающий дух и потрясающая демонстрация силы“, – сказал он, комментируя выздоровление женщины.

Отмечается, что ей было 7 лет во время пандемии испанского гриппа, которым тогда заразились 500 млн человек.

“Я пережила все, потому что была полна решимости выжить“, – отметила Голдшолл.