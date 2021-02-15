Об этом сообщает CNN.
“Злоумышленники потребовали деньги у 73-летней Линды Эллис и выстрелили в нее”, – говорится в заявлении департамента полиции Голдсборо.
Полиция сообщила, что несовершеннолетний стрелял в злоумышленников в порядке самообороны. Оба они скрылись с места преступления. Позже полицейские обнаружили одного из подозреваемых, 19-летнего Халила Херринга, на перекрестке возле дома Эллис с явным огнестрельным ранением.
“По предварительным данным, Халил Херринг был одним из двух злоумышленников в масках и был подстрелен во время ограбления”, – заявила полиция.
И Эллис, и Херринг были доставлены в центр здравоохранения Уэйна UNC в Голдсборо для лечения. Позже злоумышленник умер от полученного ранения.
Бабушка подростка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничто не угрожает.
Отмечается, что против подростка выдвигать обвинения не будут, а по факту вооруженного ограбления ведется расследование.
- Ранее сообщалось, что в американском городе Нэшвилл во время съемок пранка с ограблением был смертельно ранен его автор – 20-летний Тимоти Уилкс.