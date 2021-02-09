В американском городе Нэшвилл во время съемок пранка с ограблением был смертельно ранен его автор – 20-летний Тимоти Уилкс.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на местную полицию.

Уилкс и его друг хотели снять для YouTube-канала шуточное видео, прикинувшись грабителями.

Объектом розыгрыша стала группа молодых людей, которые находились на автомобильной стоянке, информирует издание BuzzFeed News.

Погибший и его друг подошли к ним с ножами для разделки мяса в руках.

Один из молодых людей, которых хотели разыграть, — 23-летний Дэвид Старнс-младший — принял розыгрыш за реальное нападение и выстрелил в Уилкса.

В результате парень получил смертельное ранение.

Когда на место инцидента прибыли полицейские, Старнс признался, что стрелял в Уилкса, но заверил, что не знал о розыгрыше.

Полиция уже начала расследование. Однако обвинения Старнсу пока не предъявляли.

Как отмечает BuzzFeed News, пранки с ограблениями популярны на YouTube и набирают миллионы просмотров.

В прошлом году братьям Алану и Алексу Строуксам предъявили обвинение в преступлении в связи с двумя пранками с ограблением банка. Они снимали видео для аудитории в 6 млн подписчиков. Адвокаты близнецов заявили, что те не совершили противоправных действий при съемках видео.