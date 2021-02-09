Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на местную полицию.
Уилкс и его друг хотели снять для YouTube-канала шуточное видео, прикинувшись грабителями.
Объектом розыгрыша стала группа молодых людей, которые находились на автомобильной стоянке, информирует издание BuzzFeed News.
Погибший и его друг подошли к ним с ножами для разделки мяса в руках.
Один из молодых людей, которых хотели разыграть, — 23-летний Дэвид Старнс-младший — принял розыгрыш за реальное нападение и выстрелил в Уилкса.
В результате парень получил смертельное ранение.
Когда на место инцидента прибыли полицейские, Старнс признался, что стрелял в Уилкса, но заверил, что не знал о розыгрыше.
Полиция уже начала расследование. Однако обвинения Старнсу пока не предъявляли.
Как отмечает BuzzFeed News, пранки с ограблениями популярны на YouTube и набирают миллионы просмотров.
В прошлом году братьям Алану и Алексу Строуксам предъявили обвинение в преступлении в связи с двумя пранками с ограблением банка. Они снимали видео для аудитории в 6 млн подписчиков. Адвокаты близнецов заявили, что те не совершили противоправных действий при съемках видео.
- Ранее в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) в ночь на 19 сентября произошла стрельба на вечеринке, в результате которой есть погибшие и раненые.