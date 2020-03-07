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В США доллары, которые возвращаются из Азии, отправляют «на карантин»

Федеральная резервная система США начала отправлять доллары, которые возвращаются из Азии, на "карантин".

Суббота, 7 марта 2020, 18:49

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтоб предотвратить распространение коронавируса нового типа.

В частности, региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной системой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финучреждения.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечает, что передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, “возможна”, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни.

Как мировая резервная валюта, по данным ФРС США, доллары являются наиболее широко распространенными в мире банкнотами, и в обращении находятся денежные средства на сумму около 1,75 трлн долларов. Большинство купюр распространяется за рубежом, особенно в Азии, где доллар часто сильнее местной валюты.

При этом, исследование, проведенное в 2014 году исследователями из Нью-Йоркского университета, выявило на долларовых банкнотах около 3000 видов бактерий.

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Теги: коронавирус, США, карантин

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