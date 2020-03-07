В США доллары, которые возвращаются из Азии, отправляют «на карантин»

Федеральная резервная система США начала отправлять доллары, которые возвращаются из Азии, на "карантин".

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтоб предотвратить распространение коронавируса нового типа.

В частности, региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной системой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финучреждения.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечает, что передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, “возможна”, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни.

Как мировая резервная валюта, по данным ФРС США, доллары являются наиболее широко распространенными в мире банкнотами, и в обращении находятся денежные средства на сумму около 1,75 трлн долларов. Большинство купюр распространяется за рубежом, особенно в Азии, где доллар часто сильнее местной валюты.

При этом, исследование, проведенное в 2014 году исследователями из Нью-Йоркского университета, выявило на долларовых банкнотах около 3000 видов бактерий.