В США доллары, которые возвращаются из Азии, отправляют «на карантин»

Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что такое решение было принято для того, чтоб предотвратить распространение коронавируса нового типа.
В частности, региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной системой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финучреждения.
Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечает, что передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, “возможна”, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни.
Как мировая резервная валюта, по данным ФРС США, доллары являются наиболее широко распространенными в мире банкнотами, и в обращении находятся денежные средства на сумму около 1,75 трлн долларов. Большинство купюр распространяется за рубежом, особенно в Азии, где доллар часто сильнее местной валюты.
При этом, исследование, проведенное в 2014 году исследователями из Нью-Йоркского университета, выявило на долларовых банкнотах около 3000 видов бактерий.
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