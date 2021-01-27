Об этом сообщает ABC News и сайт Минюста США.
46-летний Бранденбург признался властям, что портил вакцины дважды – извлекал флаконы с препаратом из холодильников на 12 часов, чтобы он потерял эффективность.
Как известно, вакцина Moderna должна храниться в холодильнике при температуре от 36 до 46 градусов по Фаренгейту.
По данным полиции, Бранденбург был признанным сторонником теории заговора. В уголовном иске утверждается, что он пытался испортить вакцины, потому что – по его данным – вакцина небезопасна для человека и может изменить его ДНК.
После признания вины Бранденбург, до этого освобожденный под залог 4 января, может получить до 10 лет тюремного заключения и быть оштрафован на 10 000 долларов. Следующее заседание суда назначено на 18 марта.
Суровость наказания для Бранденбурга может зависеть от того, сколько доз вакцины фактически было испорчено.
Правоохранители, в свою очередь, заявили, что каждый из 57 флаконов с 10 дозами вакцины оценивается в 11 000 долларов.
Aurora Health Care уведомила об этой ситуации 57 человек, которым, возможно, сделали инъекцию испорченным препаратом.
- Ранее сообщалось, что в Бостоне уборщик случайно уничтожил почти две тысячи доз вакцины от коронавируса компании Moderna.