Фармацевт из Висконсина (США), бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center Стивен Бранденбург, обвиняемый в умышленной порче около 500 доз вакцины Moderna от COVID-19, признал свою вину. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает ABC News и сайт Минюста США.

46-летний Бранденбург признался властям, что портил вакцины дважды – извлекал флаконы с препаратом из холодильников на 12 часов, чтобы он потерял эффективность.

Как известно, вакцина Moderna должна храниться в холодильнике при температуре от 36 до 46 градусов по Фаренгейту.

По данным полиции, Бранденбург был признанным сторонником теории заговора. В уголовном иске утверждается, что он пытался испортить вакцины, потому что – по его данным – вакцина небезопасна для человека и может изменить его ДНК.

После признания вины Бранденбург, до этого освобожденный под залог 4 января, может получить до 10 лет тюремного заключения и быть оштрафован на 10 000 долларов. Следующее заседание суда назначено на 18 марта.

Суровость наказания для Бранденбурга может зависеть от того, сколько доз вакцины фактически было испорчено.

Правоохранители, в свою очередь, заявили, что каждый из 57 флаконов с 10 дозами вакцины оценивается в 11 000 долларов.

Aurora Health Care уведомила об этой ситуации 57 человек, которым, возможно, сделали инъекцию испорченным препаратом.