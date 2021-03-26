В американском городе Фонтана (штат Калифорния) бывший ученик подарил своему учителю в день рождения чек на 27 тысяч долларов после того, как узнал, что тот стал бездомным и вынужден жить в автомобиле.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

77-летний Хосе Вильярруэль работал учителем на замену в школе в Фонтане.

После начала эпидемии коронавируса школы в США перешли на дистанционное обучение, и потребность в учителях на замену исчезла.

Вильярруэль подал заявку на получение пенсионных выплат.

Последние восемь лет мужчина жил в своем автомобиле. Такое решение он принял, поскольку большую часть денег отсылал жене, детям и другим членам семьи, проживающим в Мексике.

В начале марта этого года бывший ученик Вильярруэля – 21-летний Стивен Нава случайно заметил своего учителя на стоянке.

Парень как раз отправлялся на работу (он работает сварщиком и около пяти утра уже был на улице). Нава обратил внимание на мужчину, который что-то перебирал в багажнике своего авто.

Парню показалось это странным, а мужчина кого-то напоминал.

“Весь день я думал: подожди-подожди, наверное, это мой учитель, который работал на замене”, – рассказал Нава журналистам.

Впоследствии он понял, что этот мужчина – действительно его учитель Хосе Вильярруэль, которого ученики в средней школе называли “мистер V”.

Нава отметил, что всегда помнил Вильярруэля, поскольку тот хорошо относился к ученикам. “Он спрашивал, как прошел ваш день, ели ли вы, подобные мелкие детали”, – заявил парень.

Стивену потребовалось несколько дней, чтобы набраться смелости и все же подойти к Вильярруэлю на стоянке. Он спросил учителя, как у него дела.

Когда Нава узнал, как жил Вильярруэль, то настоял, чтобы учитель взял 300 долларов, которые на тот момент были у парня.

“Он одарил меня улыбкой и сказал: “Большое вам спасибо”. Он подошел, чтобы обнять меня, и когда он обнимал меня, я увидел, как по его лицу потекла слеза”, – вспоминает парень.

Именно тогда Нава решил во что бы то ни стало помочь своему учителю.

“Учителя играют огромную роль в нашей жизни. Я чувствовал, что мне нужно отблагодарить… Он помог нам с нашим будущим – стать теми, кем мы сегодня являемся, поэтому я хотел ему помочь”, – подчеркнул он.

Парень создал страницу для сбора средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. За несколько часов удалось собрать 5 тысяч долларов. На следующий день Нава выложил видео об учителе в TikTok, которое просмотрели 1,7 млн раз. Это видео помогло собрать 27 тысяч долларов.

11 марта Вильярруэлю исполнилось 77 лет. Бывшие ученики устроили для него вечеринку по случаю дня рождения, где Нава и подарил ему чек на собранную сумму.

Учитель рассказал, что не ожидал такого подарка и очень расчувствовался, но пытался себя контролировать, чтобы “не стать слишком сентиментальным и не нервничать”.

“Это было очень увлекательно, совершенно неожиданно и прекрасно”, – заявил мужчина в комментарии CNN.

После того, как история о бездомном учителе получила огласку, правоохранители предоставили Вильярруэлю ваучер на проживание в мотеле в течение месяца. За это время мужчина должен найти постоянное место жительства.

Вильярруэль также планирует съездить к своей семье в Мексику.

Нава и Вильярруэль сейчас постоянно общаются. Парень рассказал, что получает удовольствие от их общения и того ощущения, что он помогает своему учителю вернуться к нормальной жизни.