В США арестовали отставного военнослужащего подразделения специального назначения американской армии (известного как "зеленые береты"). Его подозревают в передаче российской разведке информации, касающейся национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства юстиции США.

Бывшего спецназовца арестовали накануне в собственном доме в городе Гейнсвилл, штат Вирджиния.

По данным Минюста, 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс с декабря 1996-го по январь 2011 года находился в сговоре с агентами российской разведки. Он “периодически посещал Россию и встречался с агентами российских спецслужб”.

В 1997 году ему было присвоено кодовое имя “Икар Лесников”, сообщает американский телеканал CNN. Кроме того, мужчина подписал заявление, в котором говорилось “о его желании служить России”.

Отмечается, что Деббинс служил в подразделениях войск химической защиты, а потом – в спецназе.

Мужчина подозревается в том, что передал РФ засекреченную информацию о своем подразделении, а также идентифицировал членов команды спецназа (чтобы Россия могла попытаться их завербовать).

Он выражал лояльность Москве в разговорах с российскими кураторами и называл себя “сыном России”.

“Деббинс обвиняется в предоставлении российским разведчикам конфиденциальной информации о подразделениях, в которых он когда-то служил, а также в предоставлении имен других военнослужащих, чтобы Россия могла попытаться их завербовать. ФБР будет агрессивно расследовать такие дела”, – подчеркнули в отделе контрразведки ФБР.

В случае доказательства его вины Деббинсу грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Как сообщает агентство ВВС, мать обвиняемого родилась в Советском Союзе. Отчасти по этой причине у него появился интерес к России, и он много раз ездил туда с 1994 по 2010 годы.

Деббинс женился на дочери российского военного, с которой познакомился в городе Челябинске в 1990-х годах.

Во время службы в спецназе мужчина получил допуск сначала к секретной, а затем и к совершенно секретной информации.