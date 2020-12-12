В зоопарке города Луисвилл в американском штате Кентукки у снежного барса обнаружили коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

“Пятилетняя Ниси, самка снежного барса из зоопарка Луисвилля, дала положительный результат на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19 у людей”, – говорится в сообщении.

На данный момент ожидаются результаты еще двух самцов снежного барса – Кимти и Меру. У других животных симптомы пока не проявляются.

Отмечается, что у трех снежных барсов в течение последних двух недель начали проявляться незначительные респираторные симптомы, включая периодический сухой кашель или хрип.

Есть подозрение, что Ниси заразилась от бессимптомного сотрудника, несмотря на меры предосторожности со стороны зоопарка. Снежные барсы были протестированы на SARS-CoV-2 с одобрения государственных чиновников из Министерства сельского хозяйства Кентукки и Министерства здравоохранения Кентукки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louisville Zoo Official (@louisvillezooofficial)