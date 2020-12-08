Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, три самки Зал, Нима и Ран Ран, а также самец Киумбе были протестированы на коронавирус после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы болезни.
Кроме того, коронавирусом заразились двое сотрудников зоопарка. Сейчас власть расследует, каким образом могли заразиться животные.
Известно, что ПЦР-тесты львам проводили таким способом, как и людям. Биоматериал отбирали работники зоопарка, к которым уже привыкли животные.
“Львам оказали ветеринарную помощь. Их состояние подобно очень легкой форме гриппа”, – сообщил представитель зоопарка.
Кстати, это вторая вспышка коронавируса среди львов с начала пандемии. В апреле этого года коронавирус обнаружили у львов из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке. Все животные излечились, но не удалось проследить, как львы могли заразиться. Сотрудники испанского зоопарка уже связались с американскими коллегами за информацией относительно лечения животных.
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