Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, три самки Зал, Нима и Ран Ран, а также самец Киумбе были протестированы на коронавирус после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы болезни.

Кроме того, коронавирусом заразились двое сотрудников зоопарка. Сейчас власть расследует, каким образом могли заразиться животные.

Известно, что ПЦР-тесты львам проводили таким способом, как и людям. Биоматериал отбирали работники зоопарка, к которым уже привыкли животные.

“Львам оказали ветеринарную помощь. Их состояние подобно очень легкой форме гриппа”, – сообщил представитель зоопарка.

Кстати, это вторая вспышка коронавируса среди львов с начала пандемии. В апреле этого года коронавирус обнаружили у львов из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке. Все животные излечились, но не удалось проследить, как львы могли заразиться. Сотрудники испанского зоопарка уже связались с американскими коллегами за информацией относительно лечения животных.