В США в штате Оклахома родился щенок с шестью лапами и двумя хвостами.

Об этом сообщается на Facebook-странице ветеринарной больницы Нил.

“Это чудо по имени Шкипер. В прямом смысле. Она прожила дольше, чем любая другая собака с такими врожденными состояниями”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что у Шкипер одна голова и грудная клетка, но две тазовые области, две системы мочевыводящих путей, две репродуктивные системы, два хвоста и шесть лап. В исследованиях нет информации о том, чтобы такие щенки рождались живыми.

При этом органы животного в отличной форме, щенок чувствует себя хорошо. Ветеринары продолжают наблюдать за ним, учитывая уникальность ситуации, и намерены помогать ему избавиться от боли, чтобы Шкипер чувствовала себя комфортно на протяжении всей жизни.

Доктор Тина Нил, владелица ветеринарной больницы Нил, рассказала в комментарии CNN, что щенок появился на свет вместе с восемью братьями и сестрами во время сильной метели. Его привезли на осмотр, когда стихия утихла.

Врачи предполагают, что две яйцеклетки в утробе матери Шкипер не разделились, поэтому и произошла такая мутация.