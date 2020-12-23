Об этом сообщает CNN.

Согласно заявлению United Airlines, на борту рейса 591, который летел из Орландо в Лос-Анджелес внезапно стало плохо одному из пассажиров – он потерял сознание и перестал дышать. Бортпроводники и другие пассажиры пытались оказать ему первую медицинскую помощь, самолет совершил экстренную посадку в Новом Орлеане.

Сообщается, что 69-летний Исайяс Эрнандес умер в больнице.

Во время регистрации на рейс Эрнандес подтвердил в контрольном списке готовности авиакомпании к полету, что у него нет COVID-19 и не было симптомов, связанных с болезнью.

В сети появилось видео, опубликованное пассажирами рейса, где произошел инцидент. На кадрах ролика видно, как члены экипажа и другие пассажиры окружили мужчину и пытаются сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

United Airlines объявила, что запросит у пассажиров дополнительную контактную информацию на случай, если кто-нибудь на их рейсе заболеет коронавирусом.