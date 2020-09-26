В августе 2020 года в США значительно выросли продажи новостроек. Был зафиксирован самый высокий показатель за последние 14 лет.

Об этом сообщает Trading Economic, ссылаясь на данные Министерства торговли США.

Августовские продажи выросли на 4,8% по сравнению с июлем и составили 1,011 млн.

Показатель выше нынешнего последний раз фиксировали в сентябре 2006 года.

Нынешний скачок на рынке объяснили тем, что вследствие “коронавирусного кризиса” в США установили рекордно низкие ипотечные ставки.

Аналитики ожидали, что уровень продаж в августе снизится на 0,1 %, но произошло наоборот.

Продажи взлетели на 43%, если сравнивать с августом прошлого года.

Также стоит отметить, что средняя цена нового дома в США в августе снизилась до 369 тыс. с 392,7 тыс. долларов в 2019 году.