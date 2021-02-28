Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование третьей вакцины от COVID-19, разработанной компанией Johnson&Johnson.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Прививать этой вакциной можно будет лиц в возрасте 18 лет и старше.

“FDA установило, что вакцина J&J соответствует установленным законом критериям для выдачи Ассоциаци (EUA) университетов Европы. Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски. Принимая это решение, FDA может заверить общественность и медицинское сообщество в том, что оно провело тщательную оценку имеющейся информации о безопасности, эффективности и качестве производства”, – сообщил регулятор.

Вакцина Janssen COVID-19 производится с использованием вируса определенного типа, называемого аденовирусом типа 26 (Ad26). Вакцина использует Ad26 для доставки фрагмента ДНК или генетического материала, который используется для создания отличительного “шипового” белка вируса SARS-CoV-2. В то время как аденовирусы представляют собой группу относительно распространенных вирусов, Ad26, который может вызывать симптомы простуды и конъюнктивит, был модифицирован для вакцины, так что он не может реплицироваться в организме человека, вызывая болезнь. После того, как человек получает эту вакцину, организм может временно вырабатывать белок-спайк, который не вызывает заболевания, но запускает иммунную систему для сопротивления вирусу.

Вакцина J&J является третьей вакциной, разрешенной в США, после вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna, для обеих из которых требуется две дозы.

Глобальное испытание J&J на 44 000 человек показало, что вакцина на 66% эффективна в предотвращении COVID-19 от умеренной до тяжелой формы через четыре недели после вакцинации.