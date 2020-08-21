Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская сторона следит за ситуацией с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в Белом доме.

Трампа попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию, на что американский лидер ответил:

“Мы следим за этим”.

Кроме этого, Трамп сообщил, что в Госдепартаменте вскоре ему подготовят доклад об отравлении политика.