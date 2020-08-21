Об этом он сообщил в ходе брифинга в Белом доме.
Трампа попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию, на что американский лидер ответил:
“Мы следим за этим”.
Кроме этого, Трамп сообщил, что в Госдепартаменте вскоре ему подготовят доклад об отравлении политика.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания.
- Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме. Родственники оппозиционера просят транспортировать его в Германию и уже подготовили все необходимо, однако в России медики и власть на это не соглашаются.