Об этом сообщает агентство Reuters.
Компания специализируется на создании аниматроники (механизмов, которые имитируют движения живого существа, в частности, в фильмах).
Стоимость робота-дельфина составляет от 3 до 5 миллионов долларов.
Его кожа сделана из медицинского силикона. Устройство имеет длину 2,5 метра и весит около 250 кг. Управляется робот через радиосвязь.
Разработчики надеются однажды заменить своими роботами настоящих дельфинов, которые находятся в неволе, выступая в тематических парках и дельфинариях.
“Сейчас в неволе содержатся около 3000 дельфинов, которые используются для получения выгоды в несколько миллиардов долларов. Очевидно, что людям интересно знакомиться с дельфинами. Мы хотим использовать этот интерес и предложить новые способы любоваться этими прекрасными существами”, — отметил основатель и генеральный директор компании Уолт Конти.
По его словам, подобные роботы смогут вернуть аудиторию, которая отказалась посещать парки из-за эксплуатации живых животных.
В данный момент около 20 европейских стран уже запретили или ограничили присутствие диких животных в цирках.
Компания Edge Innovations создавала водных существ, которые использовались в голливудских кинолентах “Освободите Вилли”, “Глубокое синее море” и “Анаконда”.
- 4 октября, во Всемирный день животных, на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция, призванная привлечь внимание к защите прав животных.