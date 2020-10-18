Американская инженерная компания Edge Innovations (со штаб-квартирой в Калифорнии) создала роботизированного дельфина, которого на первый взгляд не так легко отличить от настоящего.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания специализируется на создании аниматроники (механизмов, которые имитируют движения живого существа, в частности, в фильмах).

Стоимость робота-дельфина составляет от 3 до 5 миллионов долларов.

Его кожа сделана из медицинского силикона. Устройство имеет длину 2,5 метра и весит около 250 кг. Управляется робот через радиосвязь.

Разработчики надеются однажды заменить своими роботами настоящих дельфинов, которые находятся в неволе, выступая в тематических парках и дельфинариях.

“Сейчас в неволе содержатся около 3000 дельфинов, которые используются для получения выгоды в несколько миллиардов долларов. Очевидно, что людям интересно знакомиться с дельфинами. Мы хотим использовать этот интерес и предложить новые способы любоваться этими прекрасными существами”, — отметил основатель и генеральный директор компании Уолт Конти.

По его словам, подобные роботы смогут вернуть аудиторию, которая отказалась посещать парки из-за эксплуатации живых животных.

В данный момент около 20 европейских стран уже запретили или ограничили присутствие диких животных в цирках.

Компания Edge Innovations создавала водных существ, которые использовались в голливудских кинолентах “Освободите Вилли”, “Глубокое синее море” и “Анаконда”.