В США в одном из магазинов в городе Гувер (штат Алабама) произошла стрельба, в результате которой погиб восьмилетний ребенок.

Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter-аккаунте.

“К сожалению, восьмилетний ребенок был убит ранее сегодня в Galleria. Мы будем неустанно работать, чтобы привлечь виноватых лиц к ответственности. Расследование продолжается”, – говорится в сообщении.

Breaking: sadly, an eight year old child was killed earlier today at the Galleria. Will will work tirelessly to bring the responsible individuals to justice. The investigation continues. If you have info, contact @CSMetroAL, Sgt Lowe 2057396762 or https://t.co/6fndLRL4Bc — Hoover Police Dept (@HooverPD) July 4, 2020

Кроме того, по данным CNN, в результате стрельбы госпитализированы были четыре человека.

На данный момент правоохранители не знаю, по какой причине произошла стрельба, и сколько человек в ней учувствовало.