Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter-аккаунте.

“К сожалению, восьмилетний ребенок был убит ранее сегодня в Galleria. Мы будем неустанно работать, чтобы привлечь виноватых лиц к ответственности. Расследование продолжается”, – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным CNN, в результате стрельбы госпитализированы были четыре человека.

На данный момент правоохранители не знаю, по какой причине произошла стрельба, и сколько человек в ней учувствовало.

  • В мечети на северо-востоке Парижа вооруженный мужчина открыл стрельбу, серьезно ранив одного человека.