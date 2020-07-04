Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter-аккаунте.
“К сожалению, восьмилетний ребенок был убит ранее сегодня в Galleria. Мы будем неустанно работать, чтобы привлечь виноватых лиц к ответственности. Расследование продолжается”, – говорится в сообщении.
Breaking: sadly, an eight year old child was killed earlier today at the Galleria.
Will will work tirelessly to bring the responsible individuals to justice. The investigation continues.
If you have info, contact @CSMetroAL, Sgt Lowe 2057396762 or https://t.co/6fndLRL4Bc
— Hoover Police Dept (@HooverPD) July 4, 2020
Кроме того, по данным CNN, в результате стрельбы госпитализированы были четыре человека.
На данный момент правоохранители не знаю, по какой причине произошла стрельба, и сколько человек в ней учувствовало.
- В мечети на северо-востоке Парижа вооруженный мужчина открыл стрельбу, серьезно ранив одного человека.