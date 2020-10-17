Генеральный прокурор США Уильям Барр назначил дату федеральной казни американки, которую признали виновной в жестоком убийстве. Это первый смертной казни случай за последние 70 лет.

Об этом сообщили на сайте министерства юстиции Соединенных Штатов.

Известно, что в декабре выполнят смертные приговоры Лиге Монтгомери и Брэндону Бернару.

В 2004 году Монтгомери задушила женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности. Затем заключенная кухонным ножом разрезала живот жертвы, вынула из него ребенка и пыталась выдать его за своего. Женщину казнят 8 декабря.

В 2020 году в США после 17 лет перерыва возобновили федеральную смертную казнь. Тогда же приговор Монтгомери пересмотрели и приговорили ее к смертной казни.

Бернара признали виновным в убийстве двух священников с целью ограбления. Мужчина действовал с сообщником, которого казнили в сентябре этого года. Казнь Бернара запланирована на 10 декабря.

К слову, в 2020 году в США казнили восемь преступников. Казни Монтгомери и Бернара станут девятой и десятой соответственно.