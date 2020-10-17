Об этом сообщили на сайте министерства юстиции Соединенных Штатов.
Известно, что в декабре выполнят смертные приговоры Лиге Монтгомери и Брэндону Бернару.
В 2004 году Монтгомери задушила женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности. Затем заключенная кухонным ножом разрезала живот жертвы, вынула из него ребенка и пыталась выдать его за своего. Женщину казнят 8 декабря.
В 2020 году в США после 17 лет перерыва возобновили федеральную смертную казнь. Тогда же приговор Монтгомери пересмотрели и приговорили ее к смертной казни.
Бернара признали виновным в убийстве двух священников с целью ограбления. Мужчина действовал с сообщником, которого казнили в сентябре этого года. Казнь Бернара запланирована на 10 декабря.
К слову, в 2020 году в США казнили восемь преступников. Казни Монтгомери и Бернара станут девятой и десятой соответственно.
- Впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь, на территории США осудили и казнили афроамериканского преступника. Казнен преступник – Кристофер Виалва. Он был приговорен к высшей мере наказания, казни, за убийство супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе.