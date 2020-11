Об этом пишет издание The New York Times.

За последний год в районе Лос-Анджелеса появились десятки роскошных домов, и компании, которые ими управляют, ищут устойчивые бизнес-модели для прибыли. Однако выход на биржу – это новая стратегия.

Китайская медицинская компания Tongji Healthcare Group на прошлой неделе приобрела инвестиционную холдинговую компанию West of Hudson Group.

Сделка была обратным поглощением, при котором частная компания (в данном случае West of Hudson Group) была приобретена уже публичной компанией (Tongji Healthcare), но в итоге получила контроль. Сделка закрылась в среду.

Сама Tongji была приобретена инвесторами, контролирующими West of Hudson, Амир Бен-Йоханан и его деловыми партнерами.

Все это сводится к тому, что объединенная компания, которая подала заявку на переименование Clubhouse Media Group, теперь котируется на так называемом рынке “розовых листов”, где торгуют крошечные публичные и часто спекулятивные компании. В пятницу акции Tongji закрылись на отметке 2,30 доллара, что на 38 процентов ниже августовского максимума.

Clubhouse, главный контент-дом в West of Hudson, был основан в марте Бен-Йохананом, Кристианом Дж. Янгом и Дейзи Кич, влиятельным блогером в социальных сетях. Далее появилась сеть контент-особняков, включая Clubhouse Next, Clubhouse for the Boys, Clubhouse Malta и Not a Content House.

Но вскоре несколько домов закрылись. Clubhouse Next закрылся в сентябре, а Clubhouse for the Boys – в прошлом месяце. Бывшие жители жаловались на проблемы с хозяйством и бытом. Летом жителей Clubhouse for the Boys критиковали за проведение вечеринок в нарушение рекомендаций по коронавирусу.

За первые шесть месяцев года доход компании West of Hudson составил почти 96 тыс. долларов, но убыток составил 983 тыс. долларов. Бен-Йоханан, главный исполнительный директор компании, контролирующий 62% акций предоставил ей ссуду на сумму чуть более 1 миллиона долларов. Согласно заявлению, компания может получить от него еще почти 4 миллиона долларов.

В интервью Янг сказал, что компания рассматривает варианты привлечения капитала как на долговом, так и на фондовом рынках.

В этом году резко выросла торговля дешевыми акциями. Однако такие акции часто имеют мрачные перспективы для бизнеса и слабые управленческие команды.

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи, до октября около 23 процентов акций, торгуемых на американских фондовых рынках, стоили менее 5 долларов. За аналогичный период 2019 года на них пришлось около 14 % сделок.