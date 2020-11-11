Об этом сообщает издание The Verge.

В октябре газета Wall Street Journal сообщила, что суд в штате Пенсильвания постановил временно заблокировать решение министерства торговли США о запрете использования TikTok с 12 ноября. Американские власти обязали материнскую компанию ByteDance избавиться от всех активов в США, связанных с TikTok.

CFIUS (Комитет по иностранным инвестициям в США) установил крайний срок 12 ноября для TikTok, чтобы избавиться от “любых материальных или нематериальных активов или собственности, где бы они ни находились, которые используются для работы с приложением TikTok в Соединенных Штатах”. TikTok заявляет, что подал заявку на 30-дневную отсрочку, но не получил никакого ответа по этому поводу. Непонятно, что на самом деле произойдет, если срок истечет.

“Ввиду того, что мы сталкивались с постоянными новыми запросами и отсутствием ясности по поводу того, будут ли приняты предлагаемые нами решения, мы запросили 30-дневнюю отсрочку… С приближением крайнего срока – 12 ноября, и не получив отсрочку, у нас нет другого выбора, кроме как подать иск в суд, чтобы защитить наши права и более 1,5 тысячи сотрудников в США”, — говорится в заявлении TikTok.

В TikTok отмечают, что в течение года активно и добросовестно сотрудничали с CFIUS, чтобы решить проблемы национальной безопасности.

В августе президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.

TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.