Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Нова серія “чвертаків” повинна привернути увагу до американських жінок-новаторок.

Це частина “Програми американських жіночих чвертаків” (“American Women Quarters Program”) Монетного двору США, в рамках якої на оборотах монет номіналом у 25 центів будуть зображені жінки, які зробили значний внесок в історію США.

При цьому особа Джорджа Вашингтона залишиться на лицьовій стороні монет з новим дизайном.

Як повідомили в Монетному дворі США, всього на монетах буде зображено близько 20 жінок, які проявили себе в різних сферах, включаючи виборче право, громадянські права, скасування смертної кари, гуманітарні науки, науку, космос і мистецтво.

Перші дві лауреатки: відома поетеса Мая Ангелу та астронавтка Саллі Райд – перша американка в космосі.

Мая Ангелу (1928 – 2014 рік) здобула популярність після виходу книги “Я знаю, чому птах співає в клітці”.

Письменниця брала активну участь в русі за громадянські права, в її книгах порушуються такі теми, як расизм, особистість, сім’я і подорожі.

Саллі Райд народилася в 1951 році. Вона – перша мешканка США, яка побувала в космосі. Райд також є наймолодшою ​​американською астронавткою. На момент своєї першої місії в 1983 році їй було 32 роки.