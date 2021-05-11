Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Нова серія “чвертаків” повинна привернути увагу до американських жінок-новаторок.
Це частина “Програми американських жіночих чвертаків” (“American Women Quarters Program”) Монетного двору США, в рамках якої на оборотах монет номіналом у 25 центів будуть зображені жінки, які зробили значний внесок в історію США.
При цьому особа Джорджа Вашингтона залишиться на лицьовій стороні монет з новим дизайном.
Як повідомили в Монетному дворі США, всього на монетах буде зображено близько 20 жінок, які проявили себе в різних сферах, включаючи виборче право, громадянські права, скасування смертної кари, гуманітарні науки, науку, космос і мистецтво.
Перші дві лауреатки: відома поетеса Мая Ангелу та астронавтка Саллі Райд – перша американка в космосі.
Мая Ангелу (1928 – 2014 рік) здобула популярність після виходу книги “Я знаю, чому птах співає в клітці”.
Письменниця брала активну участь в русі за громадянські права, в її книгах порушуються такі теми, як расизм, особистість, сім’я і подорожі.
Саллі Райд народилася в 1951 році. Вона – перша мешканка США, яка побувала в космосі. Райд також є наймолодшою американською астронавткою. На момент своєї першої місії в 1983 році їй було 32 роки.
- Раніше королівський монетний двір Канади за дорученням Національного Банку країни викарбував партію рідкісних золотих монет номіналом один долар у формі української писанки із зображенням королеви Великої Британії Єлизавети II.