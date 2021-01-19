В США арестовали женщину, которая пыталась продать ноутбук Пелоси в РФ

Федеральные власти арестовали Райли Джун Уильямс из Пенсильвании, обвиняемую в краже портативного компьютера или жесткого диска из офиса спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Уильямс, которой было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в здание Капитолия и хулиганстве, была арестована в понедельник.

ФБР заявило на судебном заседании, что Уильямс была замечена на видео, когда она брала “портативный компьютер или жесткий диск” из офиса Пелоси. На данный момент ведется расследование, пыталась ли она продать устройство российской разведке.

В показаниях для Окружного суда США по округу Колумбия говорится, что ФБР получило наводку от человека, который сказал, что он является бывшим романтическим партнером Уильямс.

Информатор сообщил, что она “намеревалась отправить компьютерное устройство другу из России, который затем планировал продать устройство Службе внешней разведки РФ”.

Передача компьютерного устройства в Россию не состоялась по неизвестным причинам, и Уильямс все еще имеет компьютерное устройство или уничтожила его.