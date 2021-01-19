В США арестовали женщину, которая пыталась продать ноутбук Пелоси в РФ

Об этом сообщает Reuters.
Уильямс, которой было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в здание Капитолия и хулиганстве, была арестована в понедельник.
ФБР заявило на судебном заседании, что Уильямс была замечена на видео, когда она брала “портативный компьютер или жесткий диск” из офиса Пелоси. На данный момент ведется расследование, пыталась ли она продать устройство российской разведке.
В показаниях для Окружного суда США по округу Колумбия говорится, что ФБР получило наводку от человека, который сказал, что он является бывшим романтическим партнером Уильямс.
Информатор сообщил, что она “намеревалась отправить компьютерное устройство другу из России, который затем планировал продать устройство Службе внешней разведки РФ”.
Передача компьютерного устройства в Россию не состоялась по неизвестным причинам, и Уильямс все еще имеет компьютерное устройство или уничтожила его.
Напомним, жертвами события 6 января стали 5 человек. О смерти 4 человек стало известно в тот же день. Одной из жертв стала поклонница Трампа и QAnon Эшли Бэббит. 8 января умер офицер полиции Брайан Сикник, получивший травмы во время штурма Капитолия. #Буквы рассказывали, что известно об офицере, который погиб.
- В США начали уголовные расследования в отношении более чем 170 человек, которые штурмовали Капитолий 6 января. #Буквы рассказывали, что известно о нападавших на Капитолий.
- Также ФБР расследует, финансировали ли иностранные правительства, граждане или организации финансирования сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий 6 января.