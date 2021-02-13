В США суд приговорил гражданина Украины к более чем семи годам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег в интернете.

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

38-летний одессит Александр Мусиенко участвовал в отмывании денег для восточноевропейских хакеров, которые взломали и похитили средства с банковских счетов американских компаний.

Его партнеры по схеме взламывали и похищали информацию у пострадавших в Соединенных Штатах и использовали эту информацию, выдавая себя за жертв.

Мусиенко участвовал в вербовке, надзоре и руководстве сетью “денежных мулов”, то есть лиц, которые могли получать похищенные средства и передавать их за границу.

Отмечается, что с 2009 по 2012 годы он отмыл свыше 3 миллионов долларов, полученных в результате мошеннических действий.

Уголовное дело против украинца в США открыли в 2016 году. В 2018 году Мусиенко арестовали в Южной Корее и в следующем году экстрадировали в США.

Кроме тюремного заключения, мужчина также должен выплатить 98,7 тыс. долларов возмещения.