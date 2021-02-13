Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США.
38-летний одессит Александр Мусиенко участвовал в отмывании денег для восточноевропейских хакеров, которые взломали и похитили средства с банковских счетов американских компаний.
Его партнеры по схеме взламывали и похищали информацию у пострадавших в Соединенных Штатах и использовали эту информацию, выдавая себя за жертв.
Мусиенко участвовал в вербовке, надзоре и руководстве сетью “денежных мулов”, то есть лиц, которые могли получать похищенные средства и передавать их за границу.
Отмечается, что с 2009 по 2012 годы он отмыл свыше 3 миллионов долларов, полученных в результате мошеннических действий.
Уголовное дело против украинца в США открыли в 2016 году. В 2018 году Мусиенко арестовали в Южной Корее и в следующем году экстрадировали в США.
Кроме тюремного заключения, мужчина также должен выплатить 98,7 тыс. долларов возмещения.
- В Украине разоблачили и заблокировали деятельность транснациональной хакерской преступной группировки. Участники этой группировки распространяли самое опасное и самое стойкое вирусное программное обеспечение – “EMOTET”.