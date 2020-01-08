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В Стамбуле официально запустили «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич официально открыли газопровод "Турецкий поток".

Среда, 8 января 2020, 16:48

Об этом сообщает турецкое издание “Анадолу”.

В частности, на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода, которая прошла сегодня в Стамбуле, состоялось символическое открытие газовых вентилей.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, “Турецкий поток” превратит Турцию в “основного потребителя российского газа и устранит транзитные риски”.

Фото: aa.com.tr

Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до турецкого Кыйыкёя. “Турецкий поток” имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров, из которых первая линия обеспечит турецким потребителям мощность 15,75 млрд кубометров российского газа. А вторая линия будет поставлять еще 15,75 млрд кубометров газа в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Фото: aa.com.tr

Теги: Стамбул

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