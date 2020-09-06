За последние сутки, 5 сентября, в мире коронавирусом заразились рекордные 304 626 человек.

Об это свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, сутки в мире от COVID-19 умерли 5637 человек.

Больше всего заболевших насчитывается в США – более 6,2 миллионов человек. Далее следуют Бразилия – (4,1 миллиона), потом Индия – (4 миллиона) и на четвертом месте Россия – (1 миллион).

Всего в мире COVID-19 заразились 26 783 544 человек.

Также Штаты занимают первое место по количеству смертей – на сегодняшний день там умерло 188 тысяч человек. В Бразилии – 125 тысяч, а в Индии – 69 тысяч.

Всего в мире умерли более 876 тысяч человек, инфицированных коронавирусом.