Об этом сообщает Fox News.
Собака по кличке Мэдди потерялась, когда ее хозяева переезжали из одного района Хьюстона в другой.
У нее был микрочип, но после переезда семья не знала, как обновить информацию о местоположении питомца. Однако хозяева не сдавались и продолжали искать собаку.
6 февраля 2021 года волонтер организации The Forgotten Pet Advocates, которая помогает пропавшим животным, увидела, как одинокая Мэдди бродила по улице.
Волонтер попыталась найти хозяев с помощью микрочипа, но информация в нем устарела.
Тогда работники учреждения воспользовались программой для поиска владельцев питомцев с проблемными чипами, и в течение 24 часов они нашли семью, и Мэдди воссоединилась с ними.
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