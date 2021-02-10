В американском штате Техас собака, пропавшая за несколько дней до урагана “Харви“ в 2017 году, воссоединилась с семьей спустя почти четыре года.

Об этом сообщает Fox News.

Собака по кличке Мэдди потерялась, когда ее хозяева переезжали из одного района Хьюстона в другой.

У нее был микрочип, но после переезда семья не знала, как обновить информацию о местоположении питомца. Однако хозяева не сдавались и продолжали искать собаку.

6 февраля 2021 года волонтер организации The Forgotten Pet Advocates, которая помогает пропавшим животным, увидела, как одинокая Мэдди бродила по улице.

Волонтер попыталась найти хозяев с помощью микрочипа, но информация в нем устарела.

Тогда работники учреждения воспользовались программой для поиска владельцев питомцев с проблемными чипами, и в течение 24 часов они нашли семью, и Мэдди воссоединилась с ними.