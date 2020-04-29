Об этом сообщил глава Шумской районной государственной администрации Виталий Кудлак.
“Накануне у нас в районе умерли двое местных жителей. Одному – 67 лет, другому, священнику, – 55. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти его не удалось. Священник из села Потуторов, вопреки предостережениям и неоднократным нашим предупреждением всем священнослужителям района, тайно проводил службы в частных домах”, – сказал он.
Кудлак отметил, что сейчас медики и другие службы проверяют контактных со священником лиц.
Інформація щодо поширення COVID-19 в Шумському районі станом на 28.04.2020р.
Інформація щодо поширення COVID-19 в Шумському районі станом на 28.04.2020р.
Опубликовано Кудлак Віталій – Голова Шумської РДА Вторник, 28 апреля 2020 г.
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