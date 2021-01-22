В Тернополе 11-летний мальчик получил десятки ранений, вероятно, из огнестрельного оружия, когда катался на санках возле школы. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в столичную больницу.

#Буквы рассказывают, что известно об этом событии.

Что произошло?

В четверг, 21 января, в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу попал 11-летний житель Тернополя Максим Капустяник.

У ребенка были десятки ожогов и другие травмы, из-за характера которых сначала подумали, что в него бросили петардой.

Шестиклассник был травмирован, когда вместе с сестрой катался на санках возле учебного заведения.

“По предварительным данным, травмы похожие на ожоги от петарды, мальчик получил во время катания на санках вблизи 27-й школы. В него бросили неизвестный предмет. Он прожег куртку, травмировал спину и пальцы ребенку”, — сказал начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции в области Сергей Крета в комментарии местному изданию “20 минут”.

Однако впоследствии эта версия не подтвердилась. Стало известно, что на теле мальчика по разным данным от 30 до 42 ранений, из которых извлекли оружейную дробь. Посреди ночи мальчика транспортировали в Охматдет, находящийся в Киеве.

“Медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием. Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробь, которые травмировали и внутренние органы. Сейчас пациент нуждается в еще одном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу”, —сообщили в полиции Тернополя.

Мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии. Медики пока не дают прогнозов, однако пытаются подбодрить родителей.

В Сети организовали сбор средств для помощи семье мальчика.

Кого подозревают?

По факту травмирования Максима следователи начали уголовное производство по статье 296 УК (хулиганство).

Полицейские сейчас изучают обстоятельства преступления. При обследовании прилегающей территории обнаружили жителя близлежащего дома, который хранил гладкоствольное оружие. Его изъяли и направили на экспертизу.