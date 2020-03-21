Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

“На заседании оперативного штаба в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Тернопольской области принято решение приостановить работу общественного транспорта в Тернополе с 23 марта 2020 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с этого времени в Тернополе будут осуществляться специальные перевозки исключительно работников медицинских учреждений, аварийных и коммунальных служб, правоохранительных органов и других служб, которые должны обеспечивать жизнь города в условиях карантина.

При этом лица из вышеперечисленных категорий смогут воспользоваться спецрейсами при наличии специального удостоверения и медицинской маски. Пока специальные удостоверения на стадии изготовления, в последующие несколько дней работники из указанных категорий для проезда в транспорте должны иметь для проезда документ, который идентифицирует личность (паспорт и т.п.) и справку или удостоверение с работы для предоставления права на проезд.

Касательно перевозки работников к предприятиям и организациям, которые работают, но не относятся к указанным категориям, перевозки могут осуществляться за счет средств работодателя, путем заключения отдельных договоров с теми или иными перевозчиками при условии соблюдения санитарных норм.

О дате возобновления работы общественного транспорта обещают сообщить дополнительно.