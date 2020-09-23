Бизнесмен и основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что приблизительно через три года планируется выпуск бюджетных автомобилей стоимостью около $25 тысяч.

Об этом он рассказал в ходе презентации Battery Day.

Во время презентации Battery Day Маск произнес речь перед 240 инвесторами компании Tesla. В этот момент все они сидели в автомобилях Model 3.

На сегодняшний день стоимость самого дешевого автомобиля Tesla, седана Model 3, стартует от $37 990.

Самая дорогая машина, Model X, стоит от $79 990.

По словам Маска, бюджетная версия авто от Tesla может появиться на рынке спустя три года.

“Мы всегда мечтали создать доступный электромобиль. Мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью $25 тыс”, – сообщил Маск.

Снизить стоимость электромобиля планируется за счет повышения эффективности аккумуляторных батарей, которые остаются самой дорогостоящей частью таких машин.

Также он рассказал, что в компании уже занимаются разработкой батарей нового типа, которые будут вырабатывать в пять раз больше энергии и в шесть раз больше мощности. Это увеличит запас хода на 16%.

Как только будет разработана такая батарея – начнется производство бюджетных моделей авто от Tesla.

Маск рассказал, что в будущем Tesla планирует выпускать 20 миллионов электромобилей в год. Для сравнения, в 2019 году компания выпустила около 367 тысяч машин.