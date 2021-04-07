Covid-19 Украина

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У трети людей, переболевших COVID-19, диагностируют неврологические или психические расстройства, – ученые

У каждого третьего человека, который переболел коронавирусом COVID-19, в течение следующих шести месяцев обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга.

Среда, 7 апреля 2021, 15:11

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Ученые провели глобальное исследование, в котором участвовали 236 379 пациентов, преимущественно жителей США. Оказалось, что у 34% пациентов после выздоровления от коронавирусной болезни в течение следующих шести месяцев диагностировали неврологические или психические расстройства.

“Наше исследование предоставляет доказательства значительной неврологической и психической заболеваемости в течение 6 месяцев после заражения COVID-19. Риски были самыми высокими у пациентов, имевших тяжелое течение COVID-19, но не ограничивались ими”, – говорится в исследовании.

Ученые отследили, что среди 14 психических расстройств, которые диагностировали у постковидных пациентов, наиболее распространенными были тревога и депрессия. Отмечается, что реже этих расстройств, но в целом часто наблюдались инсульты, деменция и другие неврологические расстройства. Интересно, что эти последствия наблюдались чаще у людей, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.

Ученые констатировали, что эти болезни поражают чаще людей, перенесших коронавирус, чем пациентов после других респираторных заболеваний.

“Это очень важный документ. Это подтверждает вне всякого разумного сомнения, что COVID-19 одинаково влияет как на мозг, так и на ум”, – сказал Саймон Вессель, глава психиатрии Лондонского Кингс-колледжа.

В то же время исполнительный директор благотворительной организации MQ Mental Health Леа Миллиган заявила, что влияние коронавируса на неврологические и психические процессы организма человека может быть серьезным. Поэтому ученым необходимо провести дополнительные исследования.

  • Как ранее писал научный журнал Nature, многие ученые ожидают, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, станет эндемическим (характерным для данной местности), и со временем будет не таким опасным.
Теги: вчені, Коронавирус, психические расстройства

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