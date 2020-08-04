Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он сообщил, что за минувшие сутки в области зафиксировали 86 новых случаев заболевания. Всего коронавирусом в регионе заболело 6229 человек, из которых 4805 выздоровели (118 за последние сутки).

“Около двух недель назад мы были счастливы сообщить вам, что ситуация с распространением коронавируса в области стабилизировалась. Мы даже уменьшили число коек, зарезервированных для больных с вирусом. И вот сегодня снова разворачиваем дополнительные места в трех больницах”, – написал Осачук.