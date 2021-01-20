В среду, 20 января, в центре Мадрида произошел мощный взрыв, который разрушил многоэтажку.

Об этом сообщает газета elDiario.

Отмечается, что взрыв произошел около 15:00 на улице Толедо, расположенной в центральной части города. В результате инцидента был поврежден многоэтажный дом. В частности, полностью разрушена крыша, внутренние и часть внешних перегородок.

Рядом с разрушенным домом находится школа и дом престарелых. Количество жертв пока неизвестно.

По данным издания, спасатели пока не готовы назвать конкретную причину взрыва. Отмечается, что подозревают взрыв газа.

Al menos 4 plantas han resultado afectadas tras la explosión en este edificio de la calle Toledo. Están siendo evacuadas por @BomberosMad y atendidas por @SAMUR_PC varias personas. pic.twitter.com/tC5yzvVduO — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021