Об этом сообщает газета elDiario.

Отмечается, что взрыв произошел около 15:00 на улице Толедо, расположенной в центральной части города. В результате инцидента был поврежден многоэтажный дом. В частности, полностью разрушена крыша, внутренние и часть внешних перегородок.

Рядом с разрушенным домом находится школа и дом престарелых. Количество жертв пока неизвестно.

По данным издания, спасатели пока не готовы назвать конкретную причину взрыва. Отмечается, что подозревают взрыв газа.

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