Об этом сообщает газета elDiario.
Отмечается, что взрыв произошел около 15:00 на улице Толедо, расположенной в центральной части города. В результате инцидента был поврежден многоэтажный дом. В частности, полностью разрушена крыша, внутренние и часть внешних перегородок.
Рядом с разрушенным домом находится школа и дом престарелых. Количество жертв пока неизвестно.
По данным издания, спасатели пока не готовы назвать конкретную причину взрыва. Отмечается, что подозревают взрыв газа.
#BREAKING
📹| Heavy explosion in Spain's Madrid
pic.twitter.com/zmN3RvPGrd
— EHA News (@eha_news) January 20, 2021
Al menos 4 plantas han resultado afectadas tras la explosión en este edificio de la calle Toledo. Están siendo evacuadas por @BomberosMad y atendidas por @SAMUR_PC varias personas. pic.twitter.com/tC5yzvVduO
— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021
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