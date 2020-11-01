В Измире (Турция) количество жертв землетрясения увеличилось до 51 человека.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что всего выписаны из больниц 682 пострадавших, 214 человек проходят лечение.

“Работы по разбору обломков и поиску выживших продолжаются на месте восьми разрушенных домов”, – сообщил он.

По состоянию на 07:00 по местному времени после землетрясения последовали 812 афтершоков, 40 из которых магнитудой свыше 4.