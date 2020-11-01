Об этом сообщает агентство Anadolu.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что всего выписаны из больниц 682 пострадавших, 214 человек проходят лечение.
“Работы по разбору обломков и поиску выживших продолжаются на месте восьми разрушенных домов”, – сообщил он.
По состоянию на 07:00 по местному времени после землетрясения последовали 812 афтершоков, 40 из которых магнитудой свыше 4.
- В пятницу, 30 октября, в Эгейском море – у побережья Турции и Греции произошло мощное землетрясение магнитудой от 6,6 до 7 баллов.